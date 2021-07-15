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Происшествия
На Украине испортили тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer
15 июля, 2021 10:12
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Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look press
На Украине было испорчено белее 9 тысяч доз вакцины от коронавируса Comirnaty/Pfizer. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения областной государственной администрации.
Инцидент произошел в Харьковской области. На складе было зафиксировано нарушение температурного режима транспортировки препарата в двух контейнерах. Испортилось 9360 доз вакцины.
Всего в Харьковскую область было поставлено 21,6 тысячи доз вакцины Comirnaty/Pfizer. Почти половина препарата было испорчено, пишет «РИА Новости».
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