Новости – Происшествия
Происшествия
На севере Москвы загорелось здание с ночным клубом внутри
13 июня, 2021 20:01
1 мин
1 мин
Nikolay Gyngazov/Russian Look/Globallookpress
В московском МЧС сообщили о пожаре в трехэтажном здании на севере Москвы. По данному адресу располагается ночной клуб.
Как заявили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило после шести вечера. Адрес пожара - Керамический проезд 8а. По информации агентства «Интерфакс», там расположен ночной клуб «Терем».
По последним данным площадь пожара - 200 квадратных метров. Данных о пострадавших нет.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку