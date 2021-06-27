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Происшествия
На севере Москвы на пешеходном переходе насмерть сбили ребенка
27 июня, 2021 15:28
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Новая трагедия на дороге случилась на севере Москвы. Ехавшего на самокате ребенка на пешеходном переходе сбил автомобиль.
В МВД тем временем решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Водитель остался на месте происшествия, где уже работают оперативники.
Как сообщает telegram-канал «Подъём», на данный момент, дорога перекрыта.
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