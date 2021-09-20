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Происшествия
На севере Москвы горит склад на 300 кв. м
20 сентября, 2021 13:32
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Пожар вспыхнул на складе на севере Москвы. Горит склад площадью 300 кв м на Нарвской улице, передаёт ТАСС.
Огонь распространяется интенсивно и угрожает автомобилям, а также соседнему складу с кислородными баллонами.
UPD в 14.29:
Возгорание было ликвидировано в 13.55. Площадь пожара составила 400 кв. м. Информации о пострадавших не поступало, сообщили в МЧС.
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