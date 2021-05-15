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Происшествия

На растерзание Цукербергу: WhatsApp ставит своих пользователей перед выбором

Кирилл Савушкин
15 мая, 2021 10:45
1 мин
Кирилл Савушкин
15 мая, 2021 10:45
1 мин
Daniel Reinhardt/dpa/Globallookpress
Daniel Reinhardt/dpa/Globallookpress

Сервис WhatsApp, принадлежащий IT-гиганту Facebook, начал претворять в жизнь запланированные меры в отношении некоторых пользователей.

Все не принявшие новую политику конфиденциальности мессенджера, лишатся доступа к некоторым его функциям. Звонки и сообщения от таких аккаунтов могут начать блокироваться системой.

Начиная с 15 мая, сервис будет настоятельно рекомендовать принять условия, по которым пользователей обяжут передавать свои данные в сети Facebook, для обучения алгоритмов подбора рекламных предложений, передают «Известия».

Критика данного хода, обрушившаяся на сервис при анонсе, сподвигла Facebook всего-навсего подвинуть дату начала изменений с 8 февраля на 15 мая.

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