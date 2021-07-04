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Происшествия
На Крым обрушились дожди: власти региона готовятся к удару стихии
4 июля, 2021 14:06
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EMERCOM of Russia/Global Look Press
В Крыму снова затопило несколько населенных пунктов Бахчисарайского района, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.
«Все службы работают в усиленном режиме, на каждом участке есть старший», - сказал он.
В селе Соколиное произошел сход селевого потока и подтоплено одно частное домовладение, уточнил Сергей Аксенов. Сейчас к месту ЧП спешит группа спасателей из 16 человек и 3 единиц техники.
На полуострове 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение, ожидаются сильные ливни до 30-50 мм осадков, пишут РИА «Новости».
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