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Происшествия
На границе Беларуси и Польши обнаружен труп. Его тащили
19 сентября, 2021 19:16
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Youtube / DW Беларусь
Белорусские пограничники обнаружили труп женщины на участке границы между Беларусью и Польшей. На месте видны следы «волочения». Об этом сообщил представитель белорусской пограничной заставы «Усово».
Предполагается, что женщина и еще несколько мигрантов были вытеснены в направлении Беларуси.
«Вблизи места на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки волочения тела со стороны Республики Польша в Беларусь», - заявили в погранзаставе.
Рядом с телом находились дети, а также пожилая женщина и мужчина. Все лица, включая умершую женщину, являются гражданами Ирака.
По словам мужчины, их привезли к границе с Беларусью и силой вытеснили в сторону Беларуси, передаёт «Белта».
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