Новости – Происшествия
Происшествия
На акции протеста в Москве переполненный автозак врезался в столб – есть пострадавшие
6 марта, 2022 16:29
1 мин
1 мин
https://t.me/pdmnews
Наполненный до отказа задержанными участниками несанкционированной акции протеста против спецоперации на Украине попал в серьезное ДТП.
Сообщается, что водитель ведомственного автомобиля, не справившись с управлением, сперва столкнулся с легковой машиной, после чего, вылетев на обочину дороги, врезался в столб.
ДТП произошло на перекресте под эстакадой Третьего транспортного кольца на Комсомольском проспекте, - сообщает телеграм-канал «Подъем».
По данным «ОВД-Инфо*» в автолаке находились 27 человек. Есть пострадавшие.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале «Insider*».
*Признан по решению Минюста СМИ-Иноагентом
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости