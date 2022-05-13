Мужчина с ножом устроил серию нападений на прохожих в Нижегородской области
В городе Выкса Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих. Пострадали три человека, злоумышленник задержан.
Инцидент имел место 8 мая. Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения беспричинно проявлял агрессию и напал на нескольких людей.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Пострадавший рассказал телеканалу «360», что мужчина набросился «неожиданно, порезал ножом». Он смог вырваться и забежать в магазин - оттуда потерпевшего доставили в больницу. Там ему наложили пять швов.
Кто-то из прохожих пытался сделать неадеквату замечание, тогда он попытался напасть на него. В результате он нанес порез семь сантиметров.
«Было страшно, если честно», — рассказал каналу собеседник.
Россиянину изберут меру пресечения. Его направят на судебно-психиатрическую экспертизу.
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