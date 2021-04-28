Мужчина с ножом напал на детский сад в Китае – пострадало 16 малышей и двое воспитателей

Происшествия

В Гуанси-Чжуанском автономном районе Китайской Народной Республики произошел инцидент, жертвами которого стали дети. Началось расследование.

Известно, что происшествие случилось сегодня в частном учреждении для воспитания детей дошкольного возраста в городе Бэлью. Как сообщают власти, мужчина ворвался в детский сад с ножом и набросился на детей и сотрудников организации. В результате нападения пострадало двое воспитателей и 16 малышей, некоторые из них получили тяжелые травмы. Все они были доставлены в больницу.

Полицейские уже задержали подозреваемого. Экстренные службы сейчас занимаются выяснением обстоятельства случившегося, передает информационный портал Pengpai.