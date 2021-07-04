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Происшествия
Мужчина под Омском бросился в реку спасать троих девочек. Ценой своей жизни вытащил одну
4 июля, 2021 11:42
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Фото: Pixabay
На реке Иртыш в селе Троицком Омской области утонули три человека: 32-летний мужчина и две 14-летние девочки, которых он пытался спасти.
По информации региональной прокуратуры, трагедия произошла накануне. Мужчина, отдыхавший на берегу, увидел, как в реке тонут три подростка. Не долго думая, он бросился спасать девочек. Одну ему удалось вытащить на берег, она выжила. Он попытался спасти и двух других утопающих, но не сумел. Все трое погибли.
Прокуратура возбудила уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Ведомство полагает, что «должностными лицами муниципалитета не в полном объеме принимались меры, направленные на предотвращение несчастных случаев на воде».
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