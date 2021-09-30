Москвич жил три дня в чужой машине
Житель Москвы угнал автомобиль KIA RIO в Домодедове, в течение трёх дней покатался на нём до тех пор, пока не попал в аварию.
Как пишет «Мослента», мужчина увидел потерянные ключи от автомобиля на улице. Это подтолкнуло его на поиск машины, в который он вовлёк своего друга. Как только они нашли машину, к которой подошли ключи, мужчины завели автомобиль и угнали его.
Как считает следствие, любитель приключений ездил на автомобиле три дня, останавливаясь лишь на ночлег и перекус. Позже мужчина попал в аварию и решил избавиться от испорченной машины, оставив её в лесу. Однако там он встретился с полицией.
Мужчину увезли на допрос, где он признался, что угнал автомобиль пьяным. Ответить, почему он не вернул машину на место в целостности и сохранности, россиянин не смог.