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Происшествия
Москвич освобожденный: мужчина использовал стрельбу как аргумент в споре
11 июля, 2021 14:59
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Valery Lukyanov/Russian Look/Globallookpress
В Подмосковье задержан мужчина, применивший травматическое оружие против своих оппонентов в споре. Конфликт разгорелся на одной из баз отдыха.
По итогам произошедшего двое мужчин обратились за медицинской помощью. Стрелком оказался 47-летний москвич.
По данным РИА «Новости» противостояние развернулось близ деревни Бездедово.
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