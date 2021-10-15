Москвич госпитализирован после ограбления с рукоприкладством у метро «Кузьминки»
Три мигранта избили мужчину недалеко от станции метро «Кузьминки» на юго-востоке Москвы. После того, как мужчина был обессилен, злоумышленники вырвали у него куртку. Злоумышленники арестованы, возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 4. ст. 162 УК РФ).
Инцидент произошёл ночью 15 октября. Трое неизвестных подошли к 28-летнему парню, швырнули его на землю и стали бить. Затем они отобрали у него куртку. Как уточнили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, в ней были ключи от квартиры, документы, банковская карточка, а также наличные деньги в размере 10 тысяч рублей.
Пострадавший госпитализирован. Грабителей нашли сотрудники уголовного розыска на Зеленодольской улице. Они выяснили, что мужчину ограбили трое приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 21 года до 24 лет, без постоянного места жительства в городе Москве. Денег у них уже не было – потратили.