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Происшествия
Московских гастарбайтеров выдворят из России и оштрафуют после побоища
13 июля, 2021 19:10
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Anvar Galeev/Russian Look/Globallookpress
Из России выдворят московских мигрантов, которые устроили массовую драку у метро «Кузьминки». Соответствующее решение принял суд.
Оно касается 103 человек. Мигрантов судили по разным статьям Кодекса об административных правонарушениях. Среди них - мелкое хулиганство, нарушение правил въезда и режима пребывания, нарушение порядка организации собрания, митинга.
Как сообщает телеканал «360», иностранцев оштрафуют. Некоторым особенно не повезло - им запретят въезд в страну.
Массовая драка у метро в Москве произошла в ночь с 12 на 13 июля. Разнимать участников потасовки прибыли полиция и Росгвардия. В конфликте участвовали не менее 180 человек - задержаны не все.
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