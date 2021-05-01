Московская полиция великолепно сработала при задержани праздничного Чебурашки

Происшествия

Первомайская демонстрация КПРФ, проведенная вопреки запретам столичной администрации не обошлась без курьезов.

Одним из главных, стало задержание активиста в костюме Чебурашки. Как сообщает РИА «ФАН», действия полиции в отношении персонажа советской мультипликации попали на видео и вызвали живой отклик в Сети.

Кроме того, по данным издания, лидеры КПРФ, вероятно вдохновленные духом первомая, проигнорировали требования правоохранителей надеть маски.