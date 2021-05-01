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Происшествия
Московская полиция великолепно сработала при задержани праздничного Чебурашки
1 мая, 2021 17:45
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Alexander Chernykh/Russian Look/Globallookpress
Первомайская демонстрация КПРФ, проведенная вопреки запретам столичной администрации не обошлась без курьезов.
Одним из главных, стало задержание активиста в костюме Чебурашки. Как сообщает РИА «ФАН», действия полиции в отношении персонажа советской мультипликации попали на видео и вызвали живой отклик в Сети.
Кроме того, по данным издания, лидеры КПРФ, вероятно вдохновленные духом первомая, проигнорировали требования правоохранителей надеть маски.
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