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Происшествия
Мошенники похитили личные данные более полумиллиона любителей интернет-знакомств
22 мая, 2021 20:25
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Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Личные данные около 1,7 миллиона юзеров приложения для знакомств оказались похищены в ходе незаконных подключений к серверу.
Злоумышленники получили сканы водительских прав, паспортов и страховых полисов. Таким образом, пользователи японского сервиса Omiai дали доступ к своим документам для возможных мошеннических схем.
Omiai является одним из самых популярных сервисов в Японии. В нем зарегистрировано порядка 6 миллионов пользователей, сообщает Lenta.ru.
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