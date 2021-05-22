Мошенники похитили личные данные более полумиллиона любителей интернет-знакомств

Происшествия

Личные данные около 1,7 миллиона юзеров приложения для знакомств оказались похищены в ходе незаконных подключений к серверу.

Злоумышленники получили сканы водительских прав, паспортов и страховых полисов. Таким образом, пользователи японского сервиса Omiai дали доступ к своим документам для возможных мошеннических схем.

Omiai является одним из самых популярных сервисов в Японии. В нем зарегистрировано порядка 6 миллионов пользователей, сообщает Lenta.ru.