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Происшествия
Мощный взрыв прогремел в самом сердце Лондона (видео)
28 июня, 2021 16:55
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Telegram-канал «Подъём»
В столице Великобритании, Лондоне, произошёл взрыв на одной из центральных станций метро - Elephant and Castle.
На данный момент причины взрыва пока не установлены. Информации о пострадавших также не поступало.
На месте ведут работы порядка 70 сотрудников спасательных служб.
По видео с места событий видно, что плотный столб дыма поднялся выше 24-этажного здания, рядом с которым произошел взрыв.
Видео опубликовал Telegram-канал «Подъём».
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