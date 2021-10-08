Морпехов из охраны посольства США в Москве заподозрили в краже рюкзака у россиянина
Трое сотрудников посольства США в Москве подозреваются в краже личных вещей у гражданина России. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин.
Инцидент произошел в московском баре. У россиянина был украден рюкзак. Причиненный ущерб оценен в 15 тысяч рублей. Анализируя записи с камер видеонаблюдения, полиция установила подозреваемых. Ими оказались трое американских морпехов, состоящих на службе в посольстве США.
Предположительно, военнослужащие занимаются охраной.
Потерпевший обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Министерство иностранных дел России направило ноту с просьбой снять с подозреваемых дипломатический иммунитет, чтобы привлечь к уголовной ответственности, пишет «ПолитЭксперт».