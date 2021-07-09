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Происшествия
Молодой пристав свел счеты с жизнью в здании Хорошевского суда Москвы
9 июля, 2021 12:24
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Фото: Mos.ru
В Хорошевском суде Москвы 27-летний судебный пристав покончил с собой, выстрелив в голову из табельного оружия, пишет Telegram-канал 112.
Издание «Подъем» уточняет, что вся информация по поводу случившегося уже передана в Следственный комитет.
Мотивы поступка молодого человека пока неизвестны. Его имя не раскрывается.
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