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Происшествия
Множество военной авиации замечено в небе над Киевом
24 февраля, 2022 15:14
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tg "Говорит Москва"
В социальных сетях и Telegram-каналах распространяются видеоролики с большим количеством авиатехники. Судя по сообщениям, видео поступают из Киева.
Согласно сообщениям, в небе замечены вертолёты и истребители МиГ-29. Достоверно установить принадлежность военной техники возможным не представляется.
Также на камеры попал пролёт военных вертолётов в небе над посёлком Гостомель (недалеко от Киева). Рядом, по данным Mash, располагается большая военная база и заводской аэродром.
tg Новое Издание
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