Множество погибших и пострадавших: автобус «вошел» в людей на остановке в Свердловской области
В городе Лесной в Свердловской области автобус врезался в остановку и сбил людей. Шесть человек погибли, девять получили травмы различной степени тяжести.
Утром 10 июня автобус марки ПАЗ вез со смены работников предприятия «Электрохимприбор» (дочка «Росатома»), сообщает ТАСС. По предварительным данным, он с горы протаранил ворота комбината и сбил людей на остановке, чья смена закончилась.
По информации «Интерфакса», причиной ДТП стали отказавшие тормоза. По предварительным данным, машина не проходила техническое обслуживание.
Так ли это, проверит прокуратура.
На место ЧП вылетели три вертолета Центра медицины катастроф. Они госпитализируют пострадавших в областные учреждения.
Город Лесной находится в 240 километрах от Екатеринбурга. Он имеет статус закрытого административно-территориального образования. «Электрохимприбор» является градообразующим предприятияем.