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Происшествия
Миллиардер Тимур Франк пострадал при крушении самолета в Кузбассе
19 июня, 2021 16:03
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Pixabay
В Кузбассе при крушении самолета пострадал один из владельцев «Разреза Кузнецкого Южного» Тимур Франк.
Как сообщается, у миллиардера разрыв лёгких, многочисленные переломы рёбер и перелом костей таза.
Кроме того, еще один пострадавший в катастрофе находится в коме. У остальных пострадавших в катастрофе также сильнейшие повреждения внутренних органов и многочисленные переломы, пишет «Московский комсомолец».
В результате крушения воздушного судна L-410, которое произошло сегодня в Кемеровской области погибли четыре человека, среди них два пилота и два инструктора.
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