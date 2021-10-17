МиГ-31 предотвратил нарушение госграницы бомбардировщиком ВВС США над Японским морем
Истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика B-1B ВВС США над Японским морем для недопущения нарушения российской границы. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Инцидент произошел сегодня, 17 октября. Средства контроля воздушного пространства обнаружили цель, приближавшуюся к российской границе. Для ее опознавания в воздух был поднят МиГ-31 из состава дежурных сил Восточного военного округа.
Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США. МиГ-31 предотвратил нарушение границы американским самолетом в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, пишет «ПолитЭксперт».
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