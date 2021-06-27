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Происшествия
Мэр Ялты: Власти снова готовят город к эвакуации
27 июня, 2021 17:58
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Власти Ялты снова готовят город к эвакуации, сообщила мэр Янина Павленко.
«У нас снова штормовое предупреждение. Есть угроза подтоплений и схода селей», - сообщила она.
Кроме того, глава города посоветовала не купаться в Черном море в районе Ялты из-за эпидемиологической ситуации.
Напомним, в Крыму 17 июня прошли сильные дожди, которые привели к частичным подтоплениям городов, пишет «Московский комсомолец».
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