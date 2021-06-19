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Происшествия
МЧС: Затопленному Крыму снова угрожают ливни и град
19 июня, 2021 13:47
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В Крыму, который еще не оправился от последствий стихии, снова объявили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сегодня и завтра на полуострове ожидаются порывы ветра до 15–20 метров в секунду, сильные ливни, град и грозы, пишут «Народные новости».
Сейчас, несмотря на ухудшение погоды, в регионе приступили к восстановлению пляжей и набережных, которые пострадали от ударов стихии ранее. Специалисты оценивают ущерб и составляют план восстановительных работ.
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