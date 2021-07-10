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Происшествия
МЧС: В Санкт-Петербурге катер с людьми врезался в набережную
10 июля, 2021 18:54
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Konstantin Mikhailov/Global Look Press
В Санкт-Петербурге в результате столкновения моторного катера с бетонной набережной пострадали девять человек, из них трое - дети. Об этом сообщают представители регионального МЧС.
«После столкновения с бетонной набережной все пассажиры оказались в воде. Они пострадали», — пояснили в ведомстве.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, у них зафиксированы ушибы ног. Одну из женщин увезли в клинику в шоковом состоянии, пострадавший мужчина направлен в реанимацию в тяжелом состоянии.
Троих детей доставили в больницу с ушибами в состоянии средней тяжести, передает РЕН-ТВ.
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