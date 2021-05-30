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Происшествия
Лопнувший батут подбросил детей до трамвайных путей: девочки без сознания
30 мая, 2021 16:23
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Julian Stratenschulte/dpa/Globallookpress
В Барнауле, в результате повреждения батута, пострадали игравшие на нем дети. Две девочки госпитализированы.
Инцидент произошел неподалеку от ТЦ «Район». Сообщается, что девочек подбросило в воздух, после чего они упали на трамвайные пути. На данный момент пострадавшие - без сознания.
Как сообщает Znak.com, Следственный комитет России инициировал проверку обстоятельств случившегося.
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