«Лоб в лоб»: под Тамбовом произошло крупное ДТП с вахтовиками — среди погибших есть ребенок
В Тамбовской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, еще девять пострадали.
Известно, что инцидент случился 20 сентября в районе пяти часов утра на 500-м километре трассы Р-22 в Сампурском районе. Здесь лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль с микроавтобусом. Последний ехал в Москву, перевозил вахтовиков из Калмыкии, передает ТАСС.
В Министерстве чрезвычайных ситуаций региона сообщили, что среди погибших есть ребенок. Пока специалисты не установили причину столкновения автомобилей, но по предварительным данным, дело может быть в плохих погодных условиях, поскольку всю ночь в области не прекращал лить дождь.
Ранее в Турции произошло ДТП, в результате которого пострадали россияне и украинцы.