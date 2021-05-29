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Происшествия
Летучая мышь «посадила» самолет на территории Индии
29 мая, 2021 16:24
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Dmytro Smolyenkoukrinform/Keystone Press Agency/Globallookpress
В Индии пассажирский борт был вынужден зайти на вынужденную посадку. Причиной стала вселившая ужас летучая мышь.
Самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс «Дели - Ньюарк», сел на посадку по требованию пассажиров, убежденных, что крылатое существо может быть переносчиком коронавируса.
Как сообщает РИА «Новости», в аэропорту животное передали специалистам и вскоре оно было выпущено в естественную среду обитания.
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