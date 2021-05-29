Летели на красный. Под Брянском машина Росгвардии сбила двух детей на «зебре»

Происшествия

В Брянской области автомобиль Росгвардии сбил двух мальчиков, переходивших дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу.

В результате происшествия десятилетнего мальчика госпитализировали с переломом черепа и ушибом головного мозга. Его друга тоже доставили в клинику. У ребенка медики диагностировали травму головы и множество ссадин.

«По факту ДТП с участием автомобиля Росгвардии начата служебная проверка, все виновные по ее результатам будут наказаны, в отношении них будут приняты меры дисциплинарного и другого воздействия. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту ДТП. В момент случившегося сотрудники находились при исполнении», - цитирует ТАСС руководителя пресс-службы управления Росгвардии по региону Андрея Краснопольского.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства происшествия.