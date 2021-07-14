Легко отделался: вынесен приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП с консультантом аппарата Госдумы
Блогер Эдвард Бил, спровоцировавший ДТП в российской столице, услышал вердикт Пресненского суда. За крупную аварию он получил 2 года ограничения свободы, еще три ему нельзя садиться за руль.
Так постановил Пресненский суд Москвы. Билу запрещено покидать жилище с 20:00 до 08:00. На протяжении двух лет он не может выезжать за пределы Москвы и Московской области.
Об этом сообщил телеканал «360».
1 апреля Бил на скорости 115 км/ч врезался в четыре легковушки в Москве. В одной из машин была консультант аппарата Госдумы Мария Артемова. Женщина до сих пор в больнице, она перенесла три операции.
Бил возместил пострадавшей ущерб, выплатив 11 млн рублей. Артемова обращалась в суд с заявлением о прекращении уголовного дела, но судья не удовлетворил ходатайство.
Это нарушение ПДД было не единственным за водительский стаж Била. До аварии с начала года на нем висели около 400 штрафов.