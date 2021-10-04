Квартиру в Тюмени выставили на продажу после убийства в ней 9-летней девочки
В Тюмени выставили на продажу квартиру, в которой, по версии следователей, изнасиловали и убили 9-летнюю девочку. Тело ребенка несколько дней хранилось в холодильнике.
На продажу квартиры обратило внимание агентство URA.RU. Номер жилища в объявлении не указан, но в разговоре с журналистом риэлтор подтвердил - речь идет о той самой квартире, где ранее велись следственные действия по делу об убийстве ребенка.
Владелица жилья заявила, что оно пока опечатано, а объявление не обновлялось. Это могло сделать агентство, сказала хозяйка квартиры.
В новом объявлении изменилось расположение мебели. Выросла цена - ранее за однокомнатную квартиру спрашивали 1,85 млн рублей, сейчас - 1,9 млн.
Риэлтор, узнав подробности, пообещал остановить продажу до выяснения обстоятельств.
9-летняя школьница пропала 30 июня. Тело нашли на берегу озера. Возможный убийца был задержан 25 августа. На допросе мужчина заявил, что встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, изнасиловал и задушил.