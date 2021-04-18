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Происшествия
Крушение поезда близ Каира: множество пострадавших и жертвы
18 апреля, 2021 18:59
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Anton Belitsky/Russian Look/Globallookpress
В Египте, в 50 километрах от столицы страны Каира, на участке железной дороги произошла масштабная авария.
В результате произошедшего не менее восьми человек погибли. Около ста пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщает «Росбалт», для установления обстоятельств трагедии в город Банха направлена специальная комиссия.
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