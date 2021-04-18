Крушение поезда близ Каира: множество пострадавших и жертвы

Происшествия

В Египте, в 50 километрах от столицы страны Каира, на участке железной дороги произошла масштабная авария.

В результате произошедшего не менее восьми человек погибли. Около ста пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает «Росбалт», для установления обстоятельств трагедии в город Банха направлена специальная комиссия.