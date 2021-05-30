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Происшествия
Крупнейшая в истории: изъятая в Лондоне партия денег привела к тюрьме троих
30 мая, 2021 18:28
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Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Globallookpress
Трое мужчин получили тюремные сроки от одного до трех лет после изъятия у них порядка 5.4 млн фунтов стерлингов наличными. Руслан Шамсутдинов, Сергей Аузиньшин и Серван Ахмади поистине удивили лондонскую полицию.
Сообщинки были осуждены по обвинению в отмывании денег. Изъятая сумма - крупнейшая в истории столичного Скотланд Ярда.
Как сообщает РБК, преступной схемой пользовалось сразу несколько групп злоумышленников. Как заявили в полиции, коронавирус нарушил привычный ритм жизни преступников, из-за чего у них на руках и скопилась столь крупная сумма.
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