«Кровавая суббота»: в Афганистане у школы для девочек убили 55 человек

Происшествия

У школы для девочек в районе Кабула произошел взрыв.

В результате этого погибли 55 человек и 150 были ранены. Президент страны Ашраф Гани сообщил, что за взрывом стоит движение «Талибан» (запрещено в РФ). Заместитель главы государства Хамид Рошан сообщал, что ведется расследование, а среди жертв есть учащиеся.

Тем временем, толпа местных жителей избила работников скорой помощи на месте происшествия, пишет «Коммерсант».

Как сообщалось, США начали вывод войск из Афганистана 1 мая и завершат его 11 сентября. Процесс будет осуществляться упорядочено и при полной координации с союзниками.