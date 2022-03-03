Киевские силовики задержали паралимпийского чемпиона РФ и Украины — за освобождение требуют выкуп
Полиция Киева задержала паралимпийского чемпиона России и Украины по плаванию 24-летнего Артура Марковича, когда он собирался вернуться домой, в Севастополь. Силовики требуют деньги за освобождение. Об этом сообщила мать спортсмена.
По ее словам, после того, как Россия присоединила Крымский полуостров, паспорт Артур не менял, стало быть, является гражданином Украины. В Киеве он хотел сделать загранпаспорт, чтобы уехать работать тренером в Европу, но ему отказали в получении документа из-за текущей ситуации на Украине. Чемпион отправился домой по гуманитарному коридору, но силовики задержали его и поместили в камеру предварительного заключения.
Спустя время полицейские сообщили, что в киевской квартире Артура найдены наркотики и потребовали 300 тысяч рублей. Ни у него, ни у матери таких средств не оказалось. Родственники парни обратились за помощью в полицию Севастополя и ФСБ, передает Telegram-канал «Mash».