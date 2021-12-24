Кемеровские чиновницы получили крупные сроки по делу «Зимней вишни»
Суд вынес приговоры по третьему делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Осуждены еще четверо человек - наибольший срок (18 лет колонии) получила экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова. Ее отправили в колонию за взятку от застройщика ТЦ - за деньги чиновница закрыла глаза на явные нарушения.
Заместитель Комковой - Светлана Шенгерей - получил 7 лет.
Сын Комковой Эдуард получил 10 лет и штраф в 70 млн рублей. Шенгерей подготовила акт, что ТЦ соответствует нормам, а Эдуард Комков помог отмыть деньги.
Из-за их действий ТЦ ввели в эксплуатацию без автоматических систем пожаротушения. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Занимавшийся реконструкцией здания бывшего кондитерского комбината под ТЦ директор компании «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко получил 15 лет колонии и штраф в 70,5 млн рублей.
Следственный комитет расследовал четыре дела после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Напомним, ЧП произошло 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети. Виновными были признаны в том числе пожарные, приехавшие на вызов.