К поспорившему с учительницей школьнику пришла полиция. Спор был про Украину

Происшествия

В Москве школьник поспорил с учительницей по поводу происходящего в Украине. После этого к нему домой пришли полицейские и пол часа пытались попасть в квартиру, после чего отключили электричество и ушли. Об этом стало известно «Новой газете».

По данным издания, инцидент произошёл с 12-летним Кириллом. У школьника украинские корни и ранее он был в Украинском культурном центре. Сложившаяся сейчас ситуация в отношениях России и Украины «причиняет ему боль».

Спор с учительницей возник 4 марта на уроке истории. Учитель, по словам Кирилла, сама предложила задать ей вопросы об Украине.

«Я спросил: «Почему Путин [начал «спецоперацию»]?» На это учительница ответила, что это «спецоперация». Она сказала: «Я точно не знаю, где сейчас находятся наши войска, но если бы они остановились на полпути, то агрессия Украины бы продолжилась»», — приводи рассказ школьника «Новая газета».

Далее учительница заявила, что в сети распространяют фейковые посты об избитых на протестных акциях и подчеркнула, что митинги должны быть согласованными. Кирилл попытался узнать, как можно согласовать с правительством митинг против действий самого правительства, на что ответа не получил.

После спор продолжился, учительница стала рассказывать, что в Украине процветает нацизм и она должна в итоге капитулировать. Кирилл в ответ сказал, что у него есть много знакомых украинцев и никакому нацизму в Украине не учат.

В конце школьник ушел на другой урок и уже в коридоре выкрикнул: «Слава Украине!». Несколько других детей откликнулись ответным слоганом.

После этого матери Кирилла Наталии позвонили с незнакомого номера и пригласили на беседу в полицию. Женщина отказалась и предложила прислать официальную повестку. Больше звонков не было. Позже её вызвали в школу, заявив, что Кириллом заинтересовалась инспекция по делам несовершеннолетних. Наталия написала заявления о том, что забирает ребенка в связи с давлением из-за его политических взглядов.

Уже 6 марта, когда Наталия уехала на работу, в квартиру к школьнику пришли полицейские. Правоохранители пол часа стучали в дверь и требовали, чтобы Кирилл открыл дверь. Школьник так и не открыл, после чего сотрудники отключили электричество, оставили повестку «о вызове на опрос» и уехали.

«В повестке — неразборчиво написанная дата опроса и угроза «подвергнуть приводу» в случае неявки», — рассказывает «Новая газета».