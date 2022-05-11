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Происшествия
К полицейским попало видео приготовления дельфина на костре на анапском пляже
11 мая, 2022 16:25
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Pixabay
В интернет попало видео, на котором пожилая пара жарила дельфина на костре на пляже в Анапе. Запись привлекла внимание правоохранителей.
Инцидент произошел на пляже 40 лет Победы. На кадрах пара лет 60-ти готовит шашлык из дельфина. В результате их увела полиция, а туша мертвого животного осталась лежать на берегу.
Как пишет РИА Новости, материал по данному факту зарегистрирован в полиции. После проверки будет принято решение «согласно законодательству».
На Кубани нередки случаи, когда дельфины выбрасываются на сушу. 11 мая в Лоо обнаружили мертвого дельфина на пляже.
Ранее сообщалось, что Россия разместила боевых дельфинов у входа в Севастопольскую бухту. Загоны появились в феврале, их разглядели на спутниковых снимках.
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