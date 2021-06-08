Из-за риска радиационного заражения рядом с Санкт-Петербургом ввели особый режим
Под Санкт-Петербургом ввели режим повышенной готовности в связи с возможностью радиационного заражения. Он начал действовать с 10 часов 8 июня.
Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Режим повышенной готовности введен в поселке Кузьмолово.
Чрезвычайная ситуация может возникнуть в пределах одного километра вокруг Радиационного комплекса, ранее входившего в Российский научный центр «Прикладная химия», который относится к госкорпорации «Ростех». Обстановку следует признать «предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения», сказано в тексте.
В Кузьмолово вводится постоянный контроль радиации. В настоящий момент угрозы жителям нет.
Вице-губернатор по безопасности Ленобласти Михаил Ильин сообщил, что введение режима повышенной готовности связано с передачей полномочий на объект, который имеет радиационную опасность. По его словам, превышений радиации сейчас не фиксируется, пишет РБК.
Как рассказал глава Всеволожского района Андрей Низовский, введение режима обусловлено кофликтом между Росимуществом и руководством «Прикладной химии». На предприятии заявили, что не хотят отвечать за «бочки с каким-то веществом», которые были на их контроле до конца мая.