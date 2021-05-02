Известную телеведущую отстранили от эфира после поножовщины

Происшествия

Ведущая программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница!» Ксения Милас отстранена от эфира после обвинений в применении холодного оружия.

Происшествие имело место в одном из московских ночных клубов в ночь на второе мая. По имеющейся информации, в больницу с ранениями рук и спины доставлена Марина Ефименко. Суть конфликта выясняет следствие.

«Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект «Ревизорро» приостановлен», — приводит «Фонтанка» слова генерального директора телеканала Николая Картозии.