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Происшествия
Известную телеведущую отстранили от эфира после поножовщины
2 мая, 2021 14:41
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Ведущая программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница!» Ксения Милас отстранена от эфира после обвинений в применении холодного оружия.
Происшествие имело место в одном из московских ночных клубов в ночь на второе мая. По имеющейся информации, в больницу с ранениями рук и спины доставлена Марина Ефименко. Суть конфликта выясняет следствие.
«Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект «Ревизорро» приостановлен», — приводит «Фонтанка» слова генерального директора телеканала Николая Картозии.
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