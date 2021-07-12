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Происшествия
Известный российский блогер вылетел в кювет на своем Porshe и погиб
12 июля, 2021 15:18
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Panoramic/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Российский блогер Иван Куренбин, являющийся также мастером спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам, скончался в ДТП. Также погибла его спутница Татьяна Игушина.
По оперативным данным, пара передвигалась на желтом Porshe Куренбина. Доподлинно неизвестно, кто был за рулем, однако машина вылетела в кювет в районе поселка Стрельцово под Петербургом. Автомобиль столкнулся с опорой линии электропередачи, после чего загорелся.
Как передает Lenta.ru, Куренбин приобрел известность как блогер, многократный победитель соревнований и владелец отеля в Санкт-Петербурге.
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