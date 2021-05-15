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Происшествия
Израиль поднял в воздух истребители и уничтожил ключевой объект ХАМАС
15 мая, 2021 08:47
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Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Globallookpress
Авиация Израиля нанесла новый удар по позициям группировки ХАМАС в Секторе Газа. По оперативным данным, уничтожен объект военной разведки группировки.
Удар по северной части сектора стал ответом на непрекращающиеся ракетные обстрелы израильских городов Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева и Сдерот.
Большая часть выпускаемых снарядов, по данным ТАСС, перехватывается системой «Железный купол». Однако сирены воздушной тревоги продолжают звонить не прекращая.
Обстрелы идут на территории страны с 10 мая. Параллельно, в крупных городах происходят столкновения арабского и израильского населения.
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