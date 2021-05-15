Израиль поднял в воздух истребители и уничтожил ключевой объект ХАМАС

Происшествия

Авиация Израиля нанесла новый удар по позициям группировки ХАМАС в Секторе Газа. По оперативным данным, уничтожен объект военной разведки группировки.

Удар по северной части сектора стал ответом на непрекращающиеся ракетные обстрелы израильских городов Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева и Сдерот.

Большая часть выпускаемых снарядов, по данным ТАСС, перехватывается системой «Железный купол». Однако сирены воздушной тревоги продолжают звонить не прекращая.

Обстрелы идут на территории страны с 10 мая. Параллельно, в крупных городах происходят столкновения арабского и израильского населения.