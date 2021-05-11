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Происшествия

Израиль «накрыло» мощным обстрелом. В сторону страны выпустили более 600 ракет

Антон Мельников
11 мая, 2021 23:18
1 мин
Антон Мельников
11 мая, 2021 23:18
1 мин
Youtube / Euronews по-русски
Youtube / Euronews по-русски

По Израилю было выпущено порядка 480 ракет из сектора Газа. Еще 150 ракет также были выпущены в сторону Израиля, но сдетонировали на территории анклава. Об этом заявил пресс-служба израильской армии.

«До этого времени из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 480 ракет, и примерно 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля и взорвались внутри сектора Газа», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, 200 ракет было перехвачено системой противовоздушной обороны «Железный купол».

В городах Израиля, которые граничат с сектором Газа, беспрерывно срабатывают сирены воздушной тревоги. С 13:00 палестинский анклав ведет обстрел города Ашдод.

Израильские Вооруженные силы призвали на службу порядка 5 тысяч резервистов. Они должны укрепить военные подразделения на время спецоперации «Стражи Стены» направленной против палестинских исламистов, сообщает РИА «Новости».

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