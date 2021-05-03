Из Петербурга в Хельсинки пришло судно с зараженным коронавирусом экипажем

Происшествия

На грузовом судне «Валенсия Экспресс», следовавшем из Петербурга в порт Вуосаари в Хельсинки, 11 членов экипажа оказались заражены коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба администрации финской столицы.

Санитарные службы Финляндии выявили более 11 случаев заражения коронавирусом на контейнеровозе под флагом Бермудских островов.

Экипаж судна состоит из 24 человек. Все инфицированные изолированы. На карантине на контейнеровозе находятся люди, с которыми контактировали заболевшие, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».