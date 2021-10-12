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Происшествия
Из окна здания МВД в Москве выпрыгнул связанный с Минобороны РФ экс-юрист
12 октября, 2021 15:08
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фото: МВД РФ
12 октября, из окна четвертого этажа здания Главного следственного управления Министерства внутренних дел по Москве выпрыгнул мужчина, обвиняемый в мошенничестве. Врачи боролись за его жизнь, однако полученные травмы оказались тяжелыми — мужчина скончался.
Известно, что сегодня у подсудимого должна была состояться очная ставка. Погибшего зовут Валерий Кулиш. Он является бывшим юристом Военно-строительного управления Москвы, занимающегося возведением объектов, например, для Министерства обороны.
Ранее Кулиш был осужден на 12 лет за мошенничество, передает Telegram-канал «112».
Напомним, накануне в Москве жена военнослужащего выпрыгнула из окна 19-го этажа вместе с двумя малолетними детьми. Она оставила предсмертную записку.
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