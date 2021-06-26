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Происшествия
Иваново: мужчина расстрелял троих людей и заперся в доме
26 июня, 2021 11:39
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Виктор Лисицын/Global Look Press
Житель Ивановской области устроил стрельбу и забаррикадировался в доме. В результате происшествия, которое произошло в городе Кохма, один человек погиб и двое отправились в больницу.
Как сообщается, убийство произошло на бытовой почве. По одной из версий стрелок что-то не поделил со своим знакомым. По другой версии, россиянин стрелял в коллекторов, пишет
На месте работают сотрудники силовых органов.
Дом оцеплен и со стрелком ведутся переговоры, пишет «Московский комсомолец».
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