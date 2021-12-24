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Происшествия
Источник назвал причину пожара с жертвами в красной зоне астраханской больницы
24 декабря, 2021 11:39
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Астрахани при пожаре в ковидной больнице погибли два пациента. Из больницы эвакуировали 46 человек.
Пожар произошел в реанимации инфекционной больницы имени А.М. Ничоги. Огонь уничтожил палату на двоих человек площадью 15 метров - она полностью выгорела.
После инцидента звучали разные версии ЧП - замыкание и неисправность аппаратов ИВЛ.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что пожар произошел из-за замыкания в плафоне. Пожарные системы не сработали.
Пожар в красной зоне астраханской больницы продолжил череду ЧП в ковидных госпиталях. В мае 2020 года произошли пожары в ковидных госпиталях Москвы и Санкт-Петербурга. Росздравнадзор установил причину ЧП - это неисправность аппаратов ИВЛ.
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