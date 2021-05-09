Истинную причину крушения MH17 «раскрыли» три последние минуты полета лайнера

Следствие

Технический эксперт рассказал о наиболее вероятной причине крушения Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Сделать вывод позволило одно обстоятельство - последние три минуты огромный авиалайнер сильно вибрировал.

По словам эксперта Юрия Антипова, сильные вибрации указывают на то, что самолет не мог одномоментно развалиться на части от попадания ракеты ЗРК «Бук».

Сопоставив записи с бортовых самописцев и фото с места трагедии с обломками самолета, он заключил: причиной крушения стало срабатывание нескольких взрывных устройств на борту, пишет портал monavista.ru. В пользу данной версии говорит разлет обломков. Кроме того, пилот хотел в оперативном порядке обсудить что-то с членами экипажа.

Ранее разведка Нидерландов не нашла «Буков» в районе крушения малайзийского Boeing.